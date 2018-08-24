Göbeklitepe’de yangın çıktı

Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından Göbeklitepe Arkeolojik Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Haliliye ilçesi Atatürk Ormanlık alanındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA



