Göbeklitepe dünyanın en iyi 25 seyahat noktası arasında yer aldı

National Geographic’in yayınladığı 2020 için görülmesi gereken en iyi 25 seyahat noktasında Göbeklitepe de yer alıyor. Bu liste dünyanın dört bir yanından yerler içeriyor. Bu noktalar; kültürel katılım, çeşitlilik, değer, karşılanabilirlik ve toplumsal fayda gibi bir dizi faktörü hesaba katarak seçildi. Dört kategoriye ayrılmış olan liste, kültür, şehir hayatı, doğa veya maceraya odaklanan gezginler için öneriler sunuyor.

2020 National Geographic en iyi 25 seyahat noktası

(Zakouma Ulusal Parkı, Çad) - Bu park, Sahra çölünün güneyinde yer alıyor ve hareketli vahşi yaşamıyla biliniyor. Fil kaçakçılığını önlemek için sert önlemler alındıktan sonra, parkta son on yılda sadece 24 fil kaçak olarak avlandı. Bölgenin fil nüfusu yıllardır ilk kez artıyor. Burada ayrıca antiloplar, zürafalar, mandalar ve gergedanlar da var.

(Kamçatka Yarımadası, Rusya) - Rusya’nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası, 22’si hala aktif olan 127 volkanla iki dağ aralığından oluşuyor. Ayrıca gayzerler, kaplıcalar ve çok sayıda nehir ve bataklık var. Bölge şiddetli kışları, ancak serin ve yağışlı yazları ile biliniyor.

(Tohoku, Japonya) - Japonya’nın Tohoku Bölgesi, dağları, kaplıcaları ve gölleri ile aynı zamanda şiddetli kışları ile ünlü. 2020 Yaz Olimpiyatları’nın bulunduğu Tokyo’dan trenle üç saatten daha az bir sürede ulaşabilirsiniz.

(Galler Yolu, İngiltere) - Galler Yolu, ülke çapında yolcuları yönlendiren üç ulusal rotadan oluşur ve her rota farklı bir deneyim sunar. Kuzey Galler Yolu, kuzey Galler’deki eski ticaret yolunu takip ederken, Kambriyen Yolu dağ bölgelerinde kıvrılarak ilerler. Son olarak, Sahil Yolu Galler’in batı kıyısına, Cardigan Körfezi ve çeşitli resmedilmeye değer deniz tesisi kasabalarına gider.

(Grossglockner Yüksek Alp Yolu, Avusturya ) - Dağ meraları ve çayırlar arasında yer alan Yüksek Alp Yolu (ülkenin en yüksek zirvesi olarak adlandırılan, 3.600 metreden yüksekteki Grossglockner), Avusturya Alpleri’nde güzel ve doğal bir yürüyüş sunuyor.

(Tazmanya, Avustralya) - Şu anda Avustralya’nın en popüler seyahat yerlerinden biri olan Tazmanya adası, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu. Kıyı boyunca güzel plajlar ve hemen iç tarafında dağlar var. Başkenti Hobart, sanat ve mimariyi birleştiren Eski ve Yeni Sanat Müzesi (MONA) ile hareketli sanat ortamı ile biliniyor.

(Büyük Kanyon, Arizona, ABD) - Amerika Birleşik Devletleri’nin en ünlü parklarından biri olan Büyük Kanyon, aşınmış kayaların ve onunla birlikte gelen tüm güzel renklerin çarpıcı bir görüntüsünü sunuyor.

(Maldivler) - Hint Okyanusu’nda yer alan bu güzel ada, kumlu beyaz plajlar sunuyor ve Hint, Sri Lanka, Arap ve Kuzey Afrika kültürünü birleştiren zengin bir mirasa sahip. Ayrıca 1987’den bu yana iklim değişikliğiyle ilgili sorumluluğu da yönetiyor.

(Kanarya Adaları, İspanya) - Bu ünlü adalar topluluğu popüler bir turizm merkezi. Volkanik topraklarda muz, portakal, kahve, şeker kamışı ve hurma yetiştiriliyor. İki ada grubu var: Batı adaları Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera ve Ferro adalarından oluşurken, doğu adaları Lanzarote, Fuerteventura Adası ve altı küçük adacıktan oluşuyor.

(Ulusal Mavi Patika, Macaristan) - Bu popüler yürüyüş mekanı dünyanın her yerinden maceracıları cezbediyor. Patika hakkında 1979 tarihli bir belgesel çekildikten sonra meşhur oldu.

(Bialowieza Ormanı, Belarus / Polonya) - Polonya ve Belarus sınırında yer alan bu çarpıcı orman, biyolojik çeşitliliği ile biliniyor ve en büyük Avrupa bizonu popülasyonuna ev sahipliği yapıyor. Orman yaklaşık 350.605 dönüm. National Geographic, “Avrupa’nın son gerçek vahşi yerlerinden biri” olarak adlandırıyor.

(Kalahari Çölü, Güney Afrika) - Bu çöl Botsvana, Namibya ve Güney Afrika’yı kapsar. Çölde 400’den fazla farklı bitki türü var ve aslanlara, leoparlara, çitalara, mirketlere ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda en büyük Afrika antilopunu barındırıyor.

(Magdalen Adaları, Kanada) - Magdalen Adaları sekiz ayrı adadan oluşuyor. Her birinin kendine özgü bir kültürü ve eşsiz maceraları var. Takımadaların kıyısındaki St. Lawrence Körfezi’nde son derece sevimli bir fok yuvası var.

(Puebla, Meksika) - Meksika’nın dördüncü büyük şehri olan Puebla, 350’den fazla kiliseye ve çarpıcı mimariye sahip olduğu biliniyor. Santo Domingo kilisesi, altın kaplı güzel barok yapıları ile bilinir. Ayrıca, daha geleneksel olan turistik Meksika bölgeleri arasında öne çıkan özgünlüğü ile de dikkat çekiyor.

(Parma, İtalya) - Bu şehir, özellikle peynir ve prosciutto gibi yiyecekleriyle bilinir. Bölge ayrıca bir dizi müzeye ve Parma Katedrali gibi tarihi katedrale de ev sahipliği yapıyor. Hatta 2020 için İtalya’nın Kültür Başkenti seçildi.

(Mostar, Bosna Hersek) - Bu doğu Avrupa bölgesi eski taş binaları ve parke taşı yolları ile biliniyor. Ayrıca, 2004 yılında yeniden inşa edilen 16. yüzyıl Stari Most’un (Eski Köprü) bir versiyonu olan Neretva Nehri’nin üstünde yer alan büyüleyici bir köprü de var.

(Fort Kochi, Hindistan) - Hindistan’daki ilk Avrupa yerleşimi olarak bilinen Fort Kochi, birçok farklı kültürün bir karışımıdır. Çin Balık Ağlarının sergilenmesi tarihi bölgenin en ünlü mekanlarından biridir.

(Telč, Çekya) - Orijinal şehir 1530’da bir yangında yanarken, yeniden inşa edilen bölge şimdi Çek Cumhuriyeti’nin en güzel yerlerinden biri haline geldi. Tarihi şehir merkezi bile UNESCO Dünya Mirası Listesi olarak belirlendi. Rönesans mimarisinin güzel görüntülerine sahip bir kale de var.

(Philadelphia, Pennsylvania, ABD) - “Kardeşçe Sevginin Kenti” olarak da bilinen Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşuyla olan tarihi ve kültürel bağlarıyla biliniyor.

(Ebu Simbel, Mısır) - Bu arkeolojik alan II. Ramses tarafından inşa edilen iki tapınağa ev sahipliği yapıyor. Tapınağın önünde Mısır kralının dört heykeli var. Yakınlarda Nefertari’ye adanmış ve gökyüzü tanrıçası Hathor’a ibadet için kullanılmak üzere yapılmış başka bir tapınak var.

(Mendoza Eyaleti, Arjantin) - And Dağları’nın zirvelerinde yer alan kent, üç şarap bölgesi ve 100 yaşın üzerindeki bazı şarap imalathanelerine sahip.

(Maya Biyosfer Rezervi, Guatemala) - 2018’in sonlarında, bölgenin yakın tarihli bir araştırması, bölgede daha önce bilinmeyen 60.000’den fazla yapı ortaya çıkardı; bu, Maya uygarlığının bir zamanlar inanıldığından çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Keşfedilmeden önce Güney Meksika’dan Guatemala ve Belize’ye kadar uzandığı söyleniyordu.

(Göbeklitepe, Türkiye) - Burası dünyanın en eski anıtsal tapınaklarından birine ev sahipliği yapıyor ve yaklaşık 11.000 yıl öncesine tarihleniyor. T biçimli dikilitaşlar üzerinde yabani hayvan kabartmaları yer alıyor. Bölgenin henüz küçük bir kısmı kazılabildi.

(Guizhou Eyaleti, Çin) - Guizhou, Çin’in en hızlı büyüyen illerinden biriydi. Aynı zamanda Asya’nın en uzun mağarasına ev sahipliği yapar ve ülkenin en popüler likörlerinden biri olan Moutai burada demlenir.