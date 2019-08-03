Pekçedenöz, yolda herkesten Şanlıurfa'ya selam götürdüklerini belirterek, "Büyük bir coşkuyla Şanlıurfa'dan sonra Göbeklitepe'ye gideceğiz. Çok güzel bir final olacak. Onun heyecanı da şimdi yavaş yavaş herkesi sarmaya başladı." diye konuştu.

Yolun sonuna yaklaştıklarını ifade eden Pekçedenöz, "Sona yaklaştık. Artık giderek, dün geceden itibaren bir heyecan ve uykusuzluk yaşamaya başladık. Uzun bir maceranın sonuna geliyoruz. Çok güzel bir maceraydı. Hiç tanımayan insanlardan çok büyük destekler aldık. Birçok yerde bize sofralarını açan bizden hiçbir karşılık beklemeden evlerinde misafir eden insanlar oldu." dedi.

Yolculuğun önemli kazanımları olduğunu bildiren Pekçedenöz, şöyle devam etti:

"Sosyalleşmenin en güzel tarafı bu, herhangi bir renk, bir parti, hiçbir şey yok. Bizi birbirimize bağlayan tek şey duygular oldu. Bizim varmamız gereken en güzel nokta aslında insanlığımız. Bu ülkede insanlığımız çok güzel. Misafirperverliğimiz, karşılıksız duygularımız çok güzel. Bunların hepsini yaşadık. Çocuklarımız yaşadı. Bunların hiçbiri planlı değil plansız, doğaçlamaydı. 25-30 gündür yollarda olmanın yorgunluğu var üzerimizde. Türkiye'de bu yol zorlu bir yol, zorlu bir rota ancak bir baba olarak çok mutluyum. Yolun sonunda çocuklarıma hayat boyu taşıyacakları bir hediye oldu bu yolculuk. Bunu hep beraber yapabilmek çok güzeldi. Yolun sonunda büyük bir aile olarak hep beraber kucaklaşacağız."

Anne Özgül Pekçedenöz ise yolculuğun ortalarında çok zorlandıklarını, bitmeyecek gibi geldiğini ancak şu an çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ceren ve Mithatcan Pekçedenöz ise yolculuğun yorucu geçtiğini ancak çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

