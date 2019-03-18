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Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, aralarında arazinin eski sahiplerinin de bulunduğu köylülerin geçim kaynağı haline geldi. Kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafede olan, ören yerinin eski arazi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 300 haneli Örencik köyünde, kazıda çalışan işçisinden şoförüne, güvenlik görevlisinden mağaza satış elamanına kadar aynı köyden yaklaşık 50 kişi, Göbeklitepe sayesinde evine ekmek götürmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bu sene ülkenin "turizm lokomotifi" olması beklenen ören yeri, kültür turizminin en önemli rotalarının başında geliyor.

Göbeklitepe, Şanlıurfa köylüsüne şans getirdi

Kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafede olan, ören yerinin eski arazi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 300 haneli Örencik köyünde yaşayanlar için Göbeklitepe adeta "ekmek kapısı"na dönüştü.
Bölgede en fazla istihdam edilenlerin başında, kendilerini "Göbeklitepe köylüsü" olarak da tanıtan Örencikliler geliyor. Kazıda çalışan işçisinden şoförüne, güvenlik görevlisinden mağaza satış elamanına kadar aynı köyden yaklaşık 50 kişi, Göbeklitepe sayesinde evine ekmek götürmenin sevincini yaşıyor.
Göbeklitepe'nin en çok dikkati çeken siması ise ören yerindeki ilk bulguya rastlanan arazinin eski sahibi 67 yaşındaki Mahmut Yıldız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta ören yerini ziyaretinde görüştüğü Yıldız, yöresel kıyafetiyle Göbeklitepe'de güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.

KARA SABANA TAKILAN TARİH

KARA SABANA TAKILAN TARİH
Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmaları başlamadan önce de ören yerinin yöre halkı tarafından kutsal bilindiğini, kurban kesilip, dilekler tutulan bir mekan olduğunu söyledi.
Bölgenin daha da güzel hale geleceğine inandıklarını anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "1986 yılında burada kara sabanla çift sürerken iki eser bulduk, onu da müzeye verdik. Böylece Göbeklitepe sonrasında kazılarla, tanıtımlarla, bugünkü günlerine geldi. Kazılar başlamadan önce yetkililer 'Tarlayı verirseniz siz de çevredeki köylü de fayda görür' demişti, aynısı ortaya çıktı. Şimdi benim de aralarında olduğum köylülerimizin çoğu Göbeklitepe'de çalışıyor."

'BÜTÜN KÖYLÜ FAYDALANIYOR'

'BÜTÜN KÖYLÜ FAYDALANIYOR'
Örencik Muhtarı Hikmet Kaçar da 9 yıl ören yerindeki kazılarda işçi olarak çalıştığını dile getirdi. Arkalarında dünyaya güzel bir miras bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kaçar, şunları kaydetti:
"Göbeklitepe'nin bize çok faydası var. Köylümüz sezonluk olarak özellikle kazı zamanı orada çalışıyor. Başta biz olmak üzere Şanlıurfa, Türkiye ve dünya, eski topraklarımızdan faydalanıyor. Turistler geliyor, oteller, lokantalar herkes faydalanıyor. Köyümüzün 300 hanesi de buradan faydalanıyor. Buranın ortaya çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."
Köylülerden Mehmet Bahçe ise daha önce 6 yıl kazılarda işçi olarak çalıştığını ifade etti.
Ören yerindeki diğer işçilik hizmetlerinde de zaman zaman görev aldığını belirten Bahçe, "Göbeklitepe'yi çok büyük bir şans olarak görüyoruz. Burası bizim için çok özel bir anlam taşıyor.
Örencik köylüleri olarak çok iyi iş yaptığımızı düşünüyoruz. İyi ki burası ülkemizde, iyi ki burada emeklerimiz var. Gurur duyuyoruz, mutluyuz." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
göbeklitepe Şanlıurfa

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