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Göbeklitepe Madrid'deki turizm fuarında tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:58 | Son Güncelleme

39. Uluslararası Turizm Fuarı Fitur'daki Türkiye standında Göbeklitepe tanıtıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'deki 39. Uluslararası Turizm Fuarı Fitur'a katılan Türkiye'nin Göbeklitepe'yi öne çıkaran standı ilgi çekti.

Turizm sektöründe dünyadaki önemli fuarlar arasında yer alan Fitur, bu yıl 165 kadar ülke ve bölgeden 10 bin 487 turizm firmasının katılımıyla kapılarını açtı. Fitur'un resmi açılışı, İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia, İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Fitur'a bu yıl onur konuğu olarak davet edilen Dominik Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Francisco Javier Garcia ve Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili tarafından yapıldı.

İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, Nevşehir Valiliği ve Türk Konseyi'nin yanı sıra Türki Hava Yolları, 28 seyahat acentesi ve otel ile Fitur'a katılan Türkiye, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinden dolayı Göbeklitepe'yi öne çıkaran tanıtımlar yaptı.

Fitur'u ve Türkiye'nin standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da Türkiye'den gelen turizm sektörünün temsilcileri ile sohbet ederek, bilgi aldı.

- Göbeklitepe'nin önemi

Konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Göbeklitepe, Neolitik dönem için eşsiz bir alan olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Göbeklitepe ile ilgili bilimsel verilerin, arkeoloji çalışmalarında Neolitik dönemle ilgili kuramsal çerçevenin ve tarihlendirilmelerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren önemli bilgiler verdiğini savunuyor.

"Son yılların en büyük arkeolojik keşfi" olarak gösterilen Göbeklitepe'nin, yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olan, avcı ve toplayıcı insan toplulukları zamanında inşa edilen ilk tapınak olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hala cevap bulamayan tapınak, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge anıtlarından yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Öte yandan merkezi Madrid'de bulunan Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarına göre, 2018 yılında dünyada toplam 1 milyar 400 milyon kişinin seyahat ettiği açıklanmış, 2019 yılında da yüzde 3 ila 4 artış olacağı tahmininde bulunulmuştu.

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FİTUR Turizm Fuarı göbeklitepe İspanya madrid Türkiye'nin tanıtımı

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