Göbeklitepe Madrid'deki turizm fuarında tanıtıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'deki 39. Uluslararası Turizm Fuarı Fitur'a katılan Türkiye'nin Göbeklitepe'yi öne çıkaran standı ilgi çekti.

Turizm sektöründe dünyadaki önemli fuarlar arasında yer alan Fitur, bu yıl 165 kadar ülke ve bölgeden 10 bin 487 turizm firmasının katılımıyla kapılarını açtı. Fitur'un resmi açılışı, İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia, İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Fitur'a bu yıl onur konuğu olarak davet edilen Dominik Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Francisco Javier Garcia ve Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili tarafından yapıldı.

İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, Nevşehir Valiliği ve Türk Konseyi'nin yanı sıra Türki Hava Yolları, 28 seyahat acentesi ve otel ile Fitur'a katılan Türkiye, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinden dolayı Göbeklitepe'yi öne çıkaran tanıtımlar yaptı.

Fitur'u ve Türkiye'nin standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da Türkiye'den gelen turizm sektörünün temsilcileri ile sohbet ederek, bilgi aldı.