HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Göbeklitepe yol tarifi

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Göbeklitepe yol tarifi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
13.08.2024 17:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbeklitepe, tarih öncesi dönemlere ait benzersiz yapısıyla dikkat çeken ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan etkileyici bir alan olarak bilinir. M.Ö. 10.000'lere tarihlenen bu arkeolojik alan, çok sayıda yuvarlak yapının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kompleks olarak öne çıkar. Göbeklitepe'nin, günümüzden binlerce yıl öncesine uzanan köklü geçmişi ve kapsamlı yapıları, son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Peki, Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'ye nasıl gidilir? Göbeklitepe yol tarifi

Göbeklitepe tarihi ve arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip olan ve arkeoloji alanında devrim niteliğinde bir keşif olarak değerlendirilen bir bölgedir. Bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilen Göbeklitepe, M.Ö. 9,600 ile 7,000 yılları arasına tarihlenmektedir. Bu, insanlığın medeniyet tarihinin önceki tahminlerin çok ötesinde, çok erken bir dönemde gelişmiş ve karmaşık yapılar inşa edebildiğini ortaya koyar. Göbeklitepe'nin sunduğu bu bulgular, tarih öncesi döneme dair anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirmekte ve insanlık tarihinin erken dönemlerine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Göbeklitepe nerede?

Tarihi konular ile ilgilenen kişiler tarafından sıklıkla Göbeklitepe hangi şehirde sorusunun yanıtı merak edilir. Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alır. Yerel halk arasında "Göbekli Tepe Ziyareti" olarak bilinen bu bölge, 1 kilometre uzunluğunda bir kireçtaşı platosu üzerinde, 300x300 metrelik bir alana yayılan 15 metre yüksekliğinde bir tepedir. Göbeklitepede ne bulundu denecek olursa, tepede, kült yapıları ve taş ocakları ile işlikler bulunur.

Göbeklitepe'deki sütunlar ve taş yapılar, antik inşaat yöntemleri konusunda önemli ipuçları sunar. Bu alan, devasa taş blokların taşınması, yerleştirilmesi ve oyması gibi karmaşık mühendislik ve işçilik becerilerini gözler önüne serer. Taşların işlenmesi ve düzenlenmesi, dönemin ileri düzey teknik bilgi ve yeteneklerini yansıtarak, bu yapıların inşasında kullanılan gelişmiş yöntemleri ortaya koyar.

Göbeklitepe'nin bulunduğu alan, batısında derin bir sel yatağı bulunan, kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan ve aralarında hafif çökmelerin olduğu, çapı yaklaşık 150 metre olan kırmızı toprak tepeciklerle çevrilidir. Bu tepeciklerin en yüksek iki noktasında, mezar yapıları ortaya çıkarılmıştır.

Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için önce Şanlıurfa’ya ulaşmanız gerekir. Uçakla seyahat ettiğinizde, havaalanından Göbeklitepe'ye doğrudan ulaşım imkânı bulunmadığı için özel bir araç kiralamanız gerekir. Alternatif olarak, şehir merkezine geçip buradan da ulaşım sağlayabilirsiniz.

Göbeklitepe yol tarifi kapsamında, Şanlıurfa şehir merkezinden Göbeklitepe’ye gitmek için, D400 otoyolu üzerinden yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk yapabilirsiniz. Eğer farklı bir rota tercih ederseniz, D885 otoyolunu kullanabilirsiniz; ancak bu yolculuk biraz daha uzun sürecektir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe nasıl gidilir
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de orman yangını! Uyarı geldi: Bölgeyi boşaltın

İzmir'de orman yangını! Uyarı geldi: Bölgeyi boşaltın

Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi

Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi

Mısır satan 14 yaşındaki kıza 25 TL yerine 1.850 TL ödedi

Doktor, adamlarıyla birlikte hastane bastı!

Doktor, adamlarıyla birlikte hastane bastı!

Maymun çiçeği belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? İşte yanıtı

Maymun çiçeği belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.