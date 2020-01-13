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  4. Göbeklitepe operası tanıtıldı

Göbeklitepe operası tanıtıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilecek olan Göbeklitepe operasının tanıtımı yapıldı.Göbeklitepe operasının tanıtımına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile sanatçılar katıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından prömiyeri gerçekleştirilecek olan Göbeklitepe operasının tanıtımı yapıldı.
Göbeklitepe operasının tanıtımına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile sanatçılar katıldı. Türkiye’de opera tarihinde ilk defa bir eser sahnelenirken üç boyutlu görüntü oluşturma teknolojisi kullanılacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan, “Göbeklitepe sadece bizim değil bütün dünyanın gözünü diktiği bir yer. Dünyanın tarihinin değiştiği bugüne kadar öğrendiğimiz, ezberlediğimizin yeniden ele alındığı, ezberlerin bozulduğu bir keşiftir. Bunun bizim topraklarda olması bizim için çok ayrı önem arz ediyor. Biz de bundan yola çıkarak Göbeklitepe’yi konu alan yine güzelliğine, büyüklüğüne, sanatsal kalitesine inandığımız büyük bir prodüksiyonla karşınıza geleceğiz. 19 Şubat günü Ankara’da dünya prömiyeri gerçekleştireceğiz” dedi.

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