Göbeklitepe, Şanlıurfa turizmine yön veriyor

RAUF MALTAŞ - Önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle turizmde altın yılını yaşayan Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin gelecek yıllar için de şehrin turizminde mihenk taşı olması bekleniyor.

Tarihte "dünya kültür ve medeniyetinin merkezi" kabul edilen ve arkeoloji literatüründe "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölgede bulunan Şanlıurfa'ya ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli ile ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan kent, 2019'un "Göbeklitepe yılı" ilan edilmesiyle altın yılını yaşıyor.

Kentte, "Göbeklitepe yılı" bereketinin, gelecek senelerde de etkisini sürdürmesi ve daha hareketli turizm sezonlarının geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda uygun kampanyalar hazırlayan tur şirketlerinin en gözde rotaları arasında "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ön plana çıkıyor.