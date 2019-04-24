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Göbeklitepe Tanıtım Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Ankara'da düzenlenen "Göbeklitepe Tanıtım Günleri" başladı - Etkinliğin açılışında, Almanya, Azerbaycan, Irak, Kamerun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, buğdayın ilk yetiştirildiği nokta Göbeklitepe'yi simgeleyen ekmeği birlikte yoğurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Göbeklitepe Tanıtım Günleri" başladı.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan, yaklaşık 12 bin yıl öncesinin inanç merkezi Göbeklitepe'nin tanıtımı amacıyla Armada Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Almanya, Azerbaycan, Irak, Kamerun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çocuklar katıldı.

Konuk çocuklar, buğdayın ilk yetiştirildiği nokta olan Göbeklitepe'yi simgeleyen ekmeği birlikte yoğurdu ve ziyaretçilere yöresel danslarını sundu.

Alışveriş Merkezi Müdürü Çiğdem Gönen, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin, Şanlıurfa'da bulunan avcı toplayıcı toplumların yerleşik düzene geçtiği ilk nokta olarak dünya tarihine kazınmış bir tarihi yer olduğunu anımsattı.

Göbeklitepe'nin, UNESCO tarafından 2018 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alındığını belirten Gönen, "Biz de daha yakından ziyaretçilerimize Göbeklitepeyi tanıtmak ve oranın turizm cenneti olduğunu vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Buğdayın yetiştirildiği ilk noktanın Göbeklitepe olduğunu vurgulayan Gönen, etkinliğe katılanlara küçük keselerde buğday tohumu hediye edeceklerini belirtti.

28 Nisan tarihine kadar devam edecek tanıtım günlerinde resim, heykel ve seramik sergileri ile ebru ve çini atölyeleri düzenlenecek.

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

- Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Ankara'da düzenlenen "Göbeklitepe Tanıtım Günleri" başladı - Etkinliğin açılışında, Almanya, Azerbaycan, Irak, Kamerun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, buğdayın ilk yetiştirildiği nokta Göbekli

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri

Göbeklitepe Tanıtım Günleri
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Göbeklitepe Tanıtım Günleri

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