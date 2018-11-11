Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve eşsiz lezzetleriyle bilinen Anadolu mutfağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Göbeklitepe: Kültürlerin Buluştuğu Topraklar-Tarihten Gastronomiye" etkinliğinde tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göbeklitepe ve Türk mutfağı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca tanıtıldı.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve bölgesine ait damak tadı konuklara sunulurken, etkinliğin sloganı olarak ise "Bilgi tat almaksa, en büyük kütüphane Anadolu" ifadesi kullanıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa'yı temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Azad Birinci katıldı.