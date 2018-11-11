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Göbeklitepe ve Türk mutfağı Brüksel'de tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca Göbeklitepe ve Türk mutfağının tanıtımı yapıldı

Şanlıurfa'da bulunan ve "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve eşsiz lezzetleriyle bilinen Anadolu mutfağı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Göbeklitepe: Kültürlerin Buluştuğu Topraklar-Tarihten Gastronomiye" etkinliğinde tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göbeklitepe ve Türk mutfağı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında Brüksel'de kurulan TURBO Ofisi'nin bu yılki faaliyetleri kapsamında 2 gün boyunca tanıtıldı.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve bölgesine ait damak tadı konuklara sunulurken, etkinliğin sloganı olarak ise "Bilgi tat almaksa, en büyük kütüphane Anadolu" ifadesi kullanıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa'yı temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Azad Birinci katıldı.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Arkeolog Lee Clare, Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleştirilen etkinlikte, parlamenterlere UNESCO Kalıcı Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'ye ilişkin bilgi verdi.

Gastronomi araştırmacısı Nedim Atilla ise Göbeklitepe döneminin ilk mutfağını ve yiyeceklerini tanıtırken, ilk mutfağın Göbeklitepe'de doğduğuna dikkati çekti.

Aynı şekilde ünlü aşçı ve etin ustası olarak bilinen Cüneyt Asan da Göbeklitepe ve Şanlıurfa mutfağına özgü yemekleri katılımcılara ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü de tanıtımın yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye adına gururlu bir organizasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gümrükçü, "Gerçekten bizim için gurur gecesi bugün. Medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Anadolu'muzun, gerçekten medeniyetlerin beşiği olduğunu kabul eden başka örneği olarak Göbeklitepe'yi burada tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu tanıtımı gastronomi üzerinden yapmakta ayrı bir güzellik oldu. 12 bin yıl önce bulunacak ürünlerden sergilenen menüde hem Şanlıurfa'mızı, hem Göbeklitepe'mizi hem de Türkiye'mizi güzel bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Belçika Brüksel göbeklitepe Şanlıurfa tanıtım

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