Göbeklitepe yerine kutu makarna

Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Göbeklitepe Maratonu öncesi düzenlenen makarna partisinde basın mensuplarının Göbeklitepe’de çekim yapmasına izin verilmedi.

Şanlıurfa’nın 11 Nisan Düşman İşgali’nden kurtuluşunun yıldönümü kapsamında pazar günü düzenlenecek olan Göbeklitepe Maratonu öncesi tanıtım programı ve makarna partisi düzenlendi. Birçok atletin katıldığı tanıtım programında kutu içerisinde makarna dağıtıldı. Göbeklitepe Ören Yeri girişinde düzenlenen programın ardından atletler tanıtım için ören yerine geçti. Kapıda bekleyen görevliler, basın mensuplarının içeri girmesine izin vermedi.

Turizm haftası öncesi tanıtım amaçlı düzenlenen programda görevlilerin basın mensuplarını Göbeklitepe’ye almaması tepkiye neden oldu. Basın mensupları, Göbeklitepe Ören Yerinden çekim yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Pazar günün düzenlenecek Göbeklitepe Maratonu’nda farklı yaş ve kategorilerde yaklaşık bin 800 atlet koşacak.



