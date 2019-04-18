’Göbeklitepe Yılı’ ile Şanlıurfa turizmi ivme kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şanlıurfa’da otellerde doluluk oranı yüzde yüz seviyelerine ulaştı. UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından, tarihi ören yeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’yi gezen yerli ve yabancı turistler, daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl’e geçerek burada manevi atmosferi teneffüs ediyor. Hazreti İbrahim ve daha birçok peygambere ev sahipliği yapan kent ’Peygamberler Şehri’ diye adlandırılırken, dünyanın önemli inanç merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2019’un ’Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisi gün geçtikçe artıyor. Otellerde de doluluk oranının yüzde yüz seviyelerine ulaştığı belirtildi. Otel sahipleri ve turist rehberleri, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

“Göbeklitepe ile turizmde canlılık arttı” Otel müdürü Ertuğrul Er, “Göbeklitepe yılı ile Şanlıurfa ve GAP bölgesi medyada biraz daha gündeme geldi. Bunun ciddi anlamda bir artış sağladığını görüyoruz. Bizim ilkbahar ve sonbahar sezonlarımız çok yoğun olduğu için malum çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayının mayısa gelmesi nedeniyle nisan ayına da kaymalar oldu. Göbeklitepe’nin de ilan edilmesiyle birlikte aşırı bir yoğunluk oldu. Göbeklitepe’nin faydasını da illaki görüyoruz. Ama gerçek oranları görebilmemiz için bize mayıs ayındaki oruçlu ayda ne kadar fayda sağlayabilecek. Bizim her sene düşük olan temmuz ağustos olan sıcak günlerimizde de ne kadar artış sağlayabileceğiz, bu oranları görmemiz lazım. Bize gerçek yansıması ne kadar oldu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Şanlıurfa bölgemizin yoğunluğu 365 gün bir yılda 100 günü kapsıyor. Çok ciddi bir yoğunluğumuz oluyor. Bu Göbeklitepe yılının ilan edilmesiyle beraber 100 günlük çok ciddi artışımızı 150-200’lere çıkarabilirsek yeni yatırımlar, yeni otellerinde gelebileceğine inanıyorum. Artık sanal alem üzerinden de birçok faaliyet görülüyor. Biliyorsunuz online çağa geçtik. Erken rezervasyonun internet kanalında da ciddi bir artış oluyor. Hatta bizim kültür turlarının yapmadığı hizmetleri yapıyorlar. Deniz, sahil satar gibi erken rezervasyonlarla satmaya başladılar. Onlarında faydasını da görüyoruz. Özellikle ilkbahar aylarında GAP çok yoğun, erken rezervasyon yapmakta da fayda var. Oruç ayına kadar otellerde yüzde yüz dolulukla gidiyoruz. Biraz Ramazan ayı nedeniyle duraklayacağız ama sanırım eylül ayından itibaren kasım ayına kadar da bizi yoğun maraton bekliyor. O aylarda da dolulukların yüzde 90’ın altına düşeceğini de sanmıyorum” dedi.

“Turizmdeki canlılığın 12 aya yayılması gerekiyor”

Otel müdürü Mehmet Alataş, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılması gerektiğini aktararak, “Göbeklitepe’nin mutlaka bir etkisi vardır. Nisan ayındaki yoğunluğun asıl sebebi ise mayıs ayındaki Ramazan ayı ve mart ayı düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Nisan ayında bu yoğunluğu gören herkes yatırımların gelmesini, yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu söylemektedir. Aslında yatak kapasitesi yetersiz değil. Şanlıurfa’da 12 ay turizm yapılabilir, Şanlıurfa’da turizm sezonunu 12 aya yayabilmek için hava koşulları olmak üzere tüm olanaklara sahibiz. Şanlıurfa’da bizim sezon sadece mart, nisan, mayıs ve ramazan ayı olarak 4 aydır. Biz turizm sezonunu 12 aya yayabilirsek işte o zaman tam olarak turizmde bir canlılık olur” şeklinde konuştu.

“Bu aylarda otellerde yer bulmak zor”

Türkiye’nin dört bir tarafından Şanlıurfa’ya turist getirdiklerini aktaran rehber Asil Tunçer ise “Çok yoğunluk var. Tabi Şanlıurfa peygamberler kenti, her tarafta ünü var, herkes burayı gelip görmek istiyor. Bu da beraberinde doluluğu getiriyor. Otellerde yer bulmak çok zor. Burada yer ayarlayabilirseniz anca kalabiliyorsunuz. Buralara biraz daha otel kazandırmak gerekiyor. Kalabalık var daha buraya gelmek isteyip de gelemeyenler var. Özellikle çoğu insan buraya gelmek istiyor ama yoğunluktan dolayı, yer olmadığından dolayı buraya getiremiyoruz. Sanırım Şanlıurfa valiliğimizin, bakanlığımızın teşvikleriyle burada çok fazla yatırım, otel, restoran, bir takım işletmeler insanların ziyaretini kolaylaştırabilecek, burada kalmalarını, konaklamalarını sağlayacak birtakım imkanlar sunulabilir” diye konuştu.

