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Göbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'daki Göbeklitepe Höyüğü'ne ulaşmak için bisikletleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz Ailesi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.

Göbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılar

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- ŞANLIURFA'daki Göbeklitepe Höyüğü'ne ulaşmak için bisikletleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinden yola çıkan 4 kişilik Pekçedenöz Ailesi, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.
Marmaris'te yaşayan tasarımcı baba Rüştü (42) ile noter katibi anne Özgür Pekçedenöz (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan (10) ile birlikte bin 300 kilometrelik rota çizip Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye ulaşmak için 10 Temmuz'da yola çıktı. Günde ortalama 50 kilometre pedal çevirerek yol üzerinde birçok tarihi ören yerini görme fırsatı bulan aile, yolda geçirdikleri 18 günün ardından 800 kilometreyi geride bırakarak Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ne ulaştı.
Kendilerine, 'Küçük 1 aile' adını verdiklerini belirten Rüştü Pekçedenöz, "Yolculuktaki amacımız çocuklarımıza kültür, tarih varlıklarımızı yerinde göstermek ve bisiklete binme bilinci aşılamak. 'Yol öğretir' anlayışıyla yola çıktık" dedi.
Anne Özgül Pekçedenöz ise yolculuk süresince zorlandıklarını ve yorulduklarını söyledi.
Ceren-Mithat Pekçedenöz de bu yolculuğun unutulmayacak bir anı olarak kalacağını ifade etti.
Aile yarın sabahın erken saatlerinde Mersin kent merkezine doğru yola çıkacak.

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Göbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılarGöbeklitepe yolunda 800 kilometreyi geride bıraktılar

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