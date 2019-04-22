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Göbeklitepe'de çocuklara özel senfoni konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 21:08 | Son Güncelleme

Göbeklitepe Ören Yeri Amfi Tiyatro, Doğuş Grubu Çocuk Senfoni Orkestrası konserine ev sahipliği yaptı

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel konser verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Yayın Grubu işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında tarihi ören yerinde konser düzenlendi.

Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in yaptığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserine Göbeklitepe Amfi Tiyatro ev sahipliği yaptı.

Müziksever çocukların ilgiyle izlediği konserde orkestra üyesi 44 çocuk, Mozart ve Beethoven'den eserler icra etti.

Yaklaşık bir saat süren konserde çocukların zaman zaman eserlere eşlik ederek tempo tuttu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, konsere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, katkılarından dolayı orkestra üyelerine teşekkür etti.

Çocukları ören yerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayan Aslan, "Göbeklitepe Yılı dolayısıyla bir çok etkinlik yapılıyor. Bu kapsamda verilen bu konser de bizim için son derece anlamlı. İşin tarihsel ve kültürel boyutunun yanı sıra bu tarz sanatsal faaliyetlerle de Göbeklitepe'nin gündeme gelmesi bizim açımızdan çok önemlidir." dedi.

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23 Nisan göbeklitepe konser Senfoni Şanlıurfa

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