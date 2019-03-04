Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, turizm sektörü olarak şehirde bulunan ören yeri dolayısıyla çok bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

- "Göbeklitepe arka fonu önemli"

Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a turizm sektörüne yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Turizm hareketliliğinin yoğun şekilde yaşanacağı öngörülen Şanlıurfa'ya sezonun hemen öncesi Cumhurbaşkanımızın gelmesi büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'de program yapacak olması, Şanlıurfa turizmi açısından çok çok önemli. Göbeklitepe artık dünyada tanıtılmaya başlandı, Cumhurbaşkanımızın da bizzat yapılan çalışmaları yerinde görmek ve tanıtıma katkıda bulunmak için burada bir program yapacak. Turizmciler ve bölge insanı için son derece olumlu bir yaklaşımdır. Her zaman liderlerin açıklama yaptığı mekanlar önem taşır. Erdoğan'ın arka fonunda dünya kültürel mirasının bulunması daha fazla dikkati çekecektir. Özellikle Cumhurbaşkanımızın Göbeklitepe arka fonunda buradan vereceği mesajlar mutlaka kitlesel bir hareketlilik getirecektir. Bu da turizm sektörü açısından önemli bir gelir olarak tekrar şehre yansıyacaktır."

- "Katkı olarak dönecektir"