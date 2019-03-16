Göbeklitepe’de hedef; 2 milyon turist

Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde bulunan, tarihi 12 bin yıl önceye dayanan Göbeklitepe’yi bu yıl 2 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Resmi açılışı 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Göbeklitepe’nin bölge turizmini canlandırması hedefleniyor. Şanlıurfa kent merkezine 18 kilometre mesafede, Örencik Mahallesi sınırlarında bulunan Neolitik döneme ait Göbeklitepe'de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında neolitik döneme ait; 3 ila 6 metre boyunda 60 tonu bulan ağırlıkta yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar ve 8 ila 30 metre arasında değişen çaplarda dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile 65 santimetre uzunluğunda heykel ve çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, geçen yıl 1 Temmuz'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi. İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 500 yıl daha eski olması ile insanlığın bilinen en büyük tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin üzeri eserlerin zarar görmemesi için çatı ile kapatıldı. Aynı zamanda ziyaretçilere Göbeklitepe’nin daha iyi tanıtılması için canlandırma merkezi yapıldı. 'TARİHİN SIFIR NOKTASI' Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ‘tarihin sıfır noktası’ olarak kabul edilen Göbeklitepe’yi yıllardır ‘daha eskisi yok’ sloganı ile tanıttıklarını söyledi. 2014 yılından itibaren yoğun çalışmalar yürüttüklerini; ulusal ve uluslararası etkinlikler ile verdikleri çabalarının 2019’un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile amacına ulaştığını anlatan Demirkol, şöyle konuştu: “Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski kültür varlığıdır. Bu anlamda biz Göbeklitepe’nin 2014 yılından bu yana tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası festival, spor müsabakaları, sempozyumlar düzenleyerek Göbeklitepe’nin UNESCO listesine girmesine katkı sağladık. Ayrıca 2019 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle çalışmalarımızın doğru olduğu ortaya çıktı. Göbeklitepe, ülkemiz için bitmeyen kıymetli bir kaynaktır. Göbeklitepe’nin dünyaya tanıtımıyla bölgedeki refah seviyesi artacak, Şanlıurfa turizmin merkezi olacaktır. Daha önceki yıllarda 800 bin olan turist sayısının bu yıl yapılan tanıtımlar ve Cumhurbaşkanımız tarafından turizmde adres olarak gösterilmesiyle 2 milyona yükseleceğine inanıyoruz.”

