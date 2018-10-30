HABER

Göbeklitepe'de kundalini yoga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.

Göbeklitepe'de kundalini yoga

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'de, hafta sonuyla birleşince 3 güne çıkan Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli- yabancı turist ağırlandı. Çatı onarımının sürdürüldüğü Göbeklitepe'de, sosyal tesislerin bulunduğu alanda Türkiye'nin birçok kentinden ve Avrupa'dan gelen turistler, yoga yaptı. Beden ile duyulara çeşitli tekniklerle ulaşılan fiziksel ve meditatif yoga şekli olarak bilinen kundalini yoga, eğitmen Seda Bağcan ile beraber yapıldı. Göbeklitepe'de düzenlenen yoga etkinliği, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Göbeklitepe'de kundalini yogaGöbeklitepe'de kundalini yogaGöbeklitepe'de kundalini yogaGöbeklitepe'de kundalini yoga

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatlık hizmetlerinin KDV'si çok yüksekTBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatlık hizmetlerinin KDV'si çok yüksek
İlber Ortaylı'dan Demirel açıklamasıİlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.