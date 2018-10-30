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Göbeklitepe'de kundalini yoga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:40 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe'de, hafta sonuyla birleşince 3 güne çıkan Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli- yabancı turist ağırlandı. Çatı onarımının sürdürüldüğü Göbeklitepe'de, sosyal tesislerin bulunduğu alanda Türkiye'nin birçok kentinden ve Avrupa'dan gelen turistler, yoga yaptı. Beden ile duyulara çeşitli tekniklerle ulaşılan fiziksel ve meditatif yoga şekli olarak bilinen kundalini yoga, eğitmen Seda Bağcan ile beraber yapıldı. Göbeklitepe'de düzenlenen yoga etkinliği, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlendi.

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