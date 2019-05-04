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Göbeklitepe’de ’Minik Şeflerle Gastronomi Festivali’nde çiğköfte kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:40 | Son Güncelleme

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği’nce Göbeklitepe’de düzenlenen ’Minik Şeflerle Gastronomi Festivali’nde yoğrulan çiğköfteden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de, ’Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali’ etkinliği düzenlendi.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği’nce Göbeklitepe’de düzenlenen ’Minik Şeflerle Gastronomi Festivali’nde yoğrulan çiğköfteden tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de, ’Uluslararası Göbeklitepe Minik Şeflerle Gastronomi Festivali’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından Göbeklitepe Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan, Mısır ve Filistin’inde aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen 4-14 yaş arasındaki çocuklar, hem konser verdi hem de şef Mehmet Yalçınkaya ile birlikte farklı tatları hazırlamaya çalıştı. "Tarihin sıfır noktasında, ilk tarım, ilk yemek, ilk şölen" sloganıyla yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlikte açıklama yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, "Bugün yediğimiz dünya üzerindeki farklı bölgelerdeki bütün buğdayların aslında gen atası bu topraklardan çıktı. Bu anlamda gözümüzün nuru çocukları Göbeklitepe’de görmek kültürel ve arkeolojik etkilerinin dışında da gastronomi anlamında etkinlik yapmak mutluluk verici" ifadelerini kulandı.
Göbeklitepe Örenyeri’ne ait amfi salonunda düzenlenen etkinlikte konuklara çiğ köfte yoğruldu. Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğ köfteden tatmak isteyen ziyaretçiler çiğ köfte leğeni başında uzun kuyruk oluşturdu. Etkinlik öğrencilerin müzik, resim ve dans gösterileriyle son buldu.

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