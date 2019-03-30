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Göbeklitepe'de mutluluğa "evet" dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de ilk kez bir çiftin nikahını kıydı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe Ören Yeri'nde genç bir çiftin nikahını kıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiklerini açıklamasının ardından kentte, ören yerinin tanıtımına ilişkin programlar arttı.

Haliliye Belediyesi de bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan Fahri Tokdemir ile Sakine Avcı çiftine, nikahlarını Göbeklitepe'de kıyma teklifinde bulundu.

Çiftin kabul etmesi üzerine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un Göbeklitepe'de kıydığı nikahta, Tokdemir ve Avcı, şahitlerin huzurunda mutluluğa "evet" dedi.

Demirkol, nikah merasiminin ardından çifte mutluluk temennisinde bulunarak, Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlardan esinlenerek yapılan hediye takdim etti.

Nikah sonrası açıklamada bulunan Fevzi Demirkol, ilk defa bir çiftin nikahının böylesine önemli bir yerde kıyıldığını söyledi.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Demirkol, "Biz Göbeklitepe'yi tanıtırken nasıl 'daha eskisi yok' diyorsak, siz de öyle bir hayat yaşayın ki 'daha mutlusu yok' desinler." diye konuştu.

Damat Fahri Tokdemir ise bu mutlu günlerini "tarihin sıfır noktası"nda ölümsüzleştirmek için Göbeklitepe'de olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

- Göbeklitepe

İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları, o dönemden beri aralıksız sürüyor.

Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yaban hayvanı figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yaban hayvanı figürü, insan heykeli ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

"Dünyanın en eski tapınak merkezi" olduğu belirtilen ve geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tanıtımı için çeşitli projeler yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
göbeklitepe nikah Şanlıurfa

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