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Göbeklitepe'deki ziyaret saatleriyle ilgili düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü: - "(Göbeklitepe'de tadilat çalışmaları) Ziyaretini önceden programlamış seyahat acenteleri ve münferit ziyaretçilerin mağdur olmaması adına 13 Ekim'den itibaren belirli şartlar altında Göbeklitepe Ören Yerine 08.00 ile 11.45 saatleri arasında ziyaretçiler kabul edilecektir"

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'nin, üst çatıdaki tadilat nedeniyle 13 Ekim'den itibaren 08.00 ile 11.45 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göbeklitepe'nin iklimsel koşullardan etkilenmemesi ve ziyaretçilerin alanı daha rahat ziyaret edebilmesi amacıyla üst çatı örtülerinin yapımına 2016 yılının haziran ayında başlandığı ve 2018 yılında tamamlanarak mart ayında ziyarete açıldığı hatırlatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesinde yer alan ören yerinde ziyarete açık olan "GT1 numaralı" bölümün, üst çatı kısmının değiştirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tadilat çalışmalarının bu mevsimde tercih edilmesinin sebebi ise membran serme ve germe işlemlerinin belirli bir sıcaklık düzeyinde yapılmasının teknik zorunluluğudur. Ancak alan ziyaretini önceden programlamış seyahat acenteleri ve münferit ziyaretçilerin mağdur olmaması adına, 13 Ekim'den itibaren, belirli şartlar altında Göbeklitepe Ören Yerine 08.00 ile 11.45 saatleri arasında ziyaretçiler kabul edilecektir. Belirtilen saatler dışında ise alana ziyaretçi kesinlikle alınmayacaktır. Öte yandan, ziyaretçi yığılmalarını önlemek için GT1 alanında her grubun ziyareti 15 dakika ile sınırlandırılmış olup, ziyaretçi karşılama merkezi ve canlandırma merkezi ise 08.00 ile 12.00 saatleri arasında gruplara süre kısıtlaması olmadan hizmet vermeye devam edecektir."

Açıklamada, alanda çalışmalar devam ettiği sürece teknik bir takım zorunluluklar nedeniyle toplamda 3 günü aşmamak ve farklı günlerde olacak şekilde ayarlanmak üzere tam gün kapatmanın da söz konusu olabileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
göbeklitepe Şanlıurfa tadilat ziyaret

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