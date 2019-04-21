Göbeklitepe'den ilham aldığı minyatür taşları dünyaya pazarlıyor

Şanlıurfalı girişimci Mehmet Tarık Yıldız, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, "T" biçimli devasa dikili taşların minyatürlerini, tarihi ören yerinin çevresinden topladığı taşlara işleyerek sosyal medya aracılığıyla başta Amerika ve Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanına pazarlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi arttırırken, bu durum kente birçok alanda da yeni gelir kaynaklarının oluşmasını sağladı. Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, "T" biçimli dikili taşlar ile ören yerine ait hediyelik eşyalar yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oluyor. Bu ilgiyi fırsata dönüştüren Şanlıurfalı genç girişimci Mehmet Tarık Yıldız (28), Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü "T" şeklindeki devasa dikili taşların benzer biçimli minyatürlerini ören yerinin hemen dışında kalan arazilerden topluyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı Turistler Kapadokya’da Nisan ayında yağan karın keyfini yaşadı Gelibolu Tarihi Alanı 104. yıl törenlerine hazır

Ören yerindeki taşlarda bulunan yılan, tilki, kuş ve akrep gibi hayvan figürlerinin küçük boyutlularını kendi topladığı taşlara keski, bıçak, fırça yardımıyla işleyen ve eskitme yöntemiyle boyayan Yıldız, dikili taşların benzerlerini 20 santimetre ile 1 metre arasında değişen boyutlarda yapıyor. Yıldız, eserlerini sosyal medya aracılığıyla başta Amerika ve Rusya olmak üzere dünyanın dört bir yanında meraklılarının beğenisine sunarken bir kısmını da şehirdeki otel ve hediyelik eşya mağazalarında satıyor. - "Sosyal medyadan çok yoğun talep geliyor" Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı alanına yaklaşık 800 metre mesafedeki Örencik Mahallesi'nde oturduğunu, Göbeklitepe'deki turist akınını fırsata dönüştürmek için uzun süre düşündüğünü söyledi. Göbeklitepe hediyelik ürünleri yapıp satmaya karar verdiğini belirten Yıldız, bu amaçla yaklaşık bir yıl önce el becerisini de kullanarak tarlalardan bulduğu taşlara ören yerindeki şekilleri çizmeye başladığını dile getirdi. Yakın çevresinin yaptığı eserleri beğenmesi üzerine bu işi ticarete dökmeye karar verdiğini aktaran Yıldız, "Göbeklitepe'ye ait taşların birebir aynısını yapmaya çalışıyorum. Göbeklitepe'deki devasa taşların da bir kilometreyi bulan civardan bulunup taşınarak mevcut yerine getirildiği, burada kesilip orada mabet inşa edildiği rivayet ediliyor. Bende aynı şekilde civarda benzer taşları buluyorum ve aynı şekilleri çizip ortaya koymaya çalışıyorum." dedi.