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Göbeklitepe'den sonra gözler Karahan Tepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen dikili taşların görüldüğü Karahan Tepe'de kazı çalışmaları eylül ayında başlıyor - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: - "Şimdi Karahan Tepe'deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız" - Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul: - "Önümüzdeki günlerde Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Karahan Tepe'de kazılara başlıyoruz"

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşlara benzeyen yapılar görüldüğü için "İkinci Göbeklitepe" olarak da nitelendirilen Karahan Tepe'de kazı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Başkan Beyazgül, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin çağdaşı olduğu tahmin edilen Karahan Tepe'de arkeolojik kazıların eylül ayında başlayacağını belirtti.

Söz konusu alanın en az Göbeklitepe kadar eski olduğunu ve ilgi çekeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Beyazgül, çalışmalara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Çalışmaların merkez Haliliye ilçesinin Kargalı Mahallesi'nde yürütüleceğini anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Necmi Karul, bizi ziyaret ederek Tek Tek Dağları'nda bulunan Karahan Tepe'de kazı yapacaklarını belirtti. Bizden destek istediler ve biz de gereken desteği vereceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Göbeklitepe'den daha eskisi olursa o da Urfa'da olacak demiştik. Şimdi Karahan Tepe'deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız. Şimdiden Şanlıurfa'mıza hayırlı, uğurlu olsun."

- "Yeni keşiflerle karşılaşacağız"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da Şanlıurfa'nın, yaklaşık 12 bin yıl öncesi neolitik döneme denk gelen kültürleriyle dünyada bilinen bir yer olduğunu söyledi.

Kentin isminin dünya çapında Göbeklitepe ile bilinir hale geldiğini vurgulayan Karul, "Önümüzdeki günlerde Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Karahan Tepe'de kazılara başlıyoruz. Göbeklitepe'den elde ettiğimiz bilgileri derinleştirip artıracağını umuyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün desteğini talep ettik ve kendisi de her anlamda destek olacaklarını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni keşiflerle karşılaşacağız." diye konuştu.

Karul, eylül ayında başlayacak kazılar öncesi alanda yapılan jeomanyetik taramalarda 30 civarında öbek ve 250 civarında dikili taşın tespit edildiğini sözlerine ekledi.

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