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Göbeklitepe’nin ışığı Gürsu’dan yansıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:15 | Son Güncelleme

Gürsu Belediyesi, tarihe sahip çıkan projeleriyle, geçmişin izlerini geleceğe taşıyor."2019 Göbeklitepe Yılı" kapsamında, Gürsu Belediyesi’nce hazırlanan “Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe Projesi”, tarihin ışığını Gürsu’dan yansıtıyor.

Göbeklitepe’nin ışığı Gürsu’dan yansıyor

Gürsu Belediyesi, tarihe sahip çıkan projeleriyle, geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.
"2019 Göbeklitepe Yılı" kapsamında, Gürsu Belediyesi’nce hazırlanan “Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe: Göbeklitepe Projesi”, tarihin ışığını Gürsu’dan yansıtıyor. Gürsu Belediyesi ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan “Tarihin Sıfır Noktasından Geleceğe:Göbeklitepe Projesi” kapsamında seminer düzenlendi.
“Kültür Aktarımlarının Yıllar İçerisindeki Yürüyüşü; Göbeklitepe Örneği” konulu seminere konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Doğan Yavaş, tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe’nin dünya tarihindeki önemini anlattı.
“Tarihi mirasımızın tanıtımına katkı sağlamak hedefiyle Gürsumuzla Göbeklitepe arasında kültür köprüsü oluşturmak istedik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilân edilmesi vesilesiyle, Belediyemiz ile Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ortaklığında hazırladığımız projemiz, Bursa’ da kabul gören 3 projeden biri oldu. Projeyle, kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına, yurtiçi ve yurtdışı tanıtıma ve turizm hareketliliğine katkı sağlamayı amaçladık. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve insanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe’deki tapınaklar, hepimizin sahip çıkıp tanıtımına katkı sağlamamızı gerektirecek kadar değerli. M.Ö. 10 bin yıl önce insanlık bir inanç merkezi inşa etmiş. Böylesi kompleks bir tapınağı inşa etmesi için insanın önce barınak yapmayı öğrenmesi, sonra tarıma başlayarak yerleşik hayata geçmesi gerekiyordu. 12 bin yıl önceki yerleşik hayata geçmemiş ilkel avcı toplumlarında inancın yerinin olmadığı düşünülüyordu. Ama işte Göbeklitepe bu ezberi bozdu. Anlaşıldı ki Göbeklitepe’de yaşayan insanlar, yerleşik hayata geçmeden önce ileri seviyede mühendislik zekâsına sahipti ve heykelleri işleyecek bir estetik anlayışları vardı. Ama en önemlisi daha avcı toplumuyken bile bir inanca sahiptiler ve bu inanç onlara görkemli tapınaklar yaptırmıştı. Ülkemizin sahip olduğu böylesi görkemli bir tarihî mirasın tanıtımına katkıda bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Sayın Adem Yıldırım olmak üzere projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Projenin alanında yetkin kişilerin katkılarıyla özenle hazırlandığını ve uygulamalarının yapıldığını belirten Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Adem Yıldırım, “Göbeklitepe’ye yaptığımız inceleme gezisinde, ekibimizin çok titizlikle yaptıkları çekimler sonucunda ortaya çıkan tanıtım filmi bizleri çok heyecanlandırıyor. Projeyi oluştururken duyduğumuz heyecanın uygulamaları yaparken yaşadığımız aksaklıklarla yok olmasına izin vermeden aynı coşkuyla projemizi hayata geçirmeyi sürdürüyoruz” dedi.
Proje ile; 12000 yıl boyunca doğal çevresi içinde dokunulmadan kalan ve en önemli kültürel arkeolojik buluntuların yer aldığı Göbeklitepe’nin tanıtılarak kültür turizmi noktasında gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor. Projeyle, tarih, medeniyet ve kültürel değerlerin incelenmesi ve tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Göbeklitepe’nin ışığı Gürsu’dan yansıyor

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