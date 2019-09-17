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Göbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe’ye benzeyen ve heyecan yaratan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmalarına başlandı.

Göbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Göbeklitepe’ye benzeyen ve heyecan yaratan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmalarına başlandı. Yine Göbeklitepe’ye benzeyen Karahantepe’den sonra Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ancak kazı çalışmalarına yeni başlanabilen Harbetsuvan Tepesi’ndeki çalışmaları yürüten Prof. Dr. Bahattin Çelik, "Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
Şu ana kadar bilinen dünyanın en eski tapınak alanı olan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da bulunan (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Göbeklitepe’deki T tipi dikili taşlarla benzerlik gösteren Eyyübiye Belediyesi sınırlarında yer alan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmaları başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014'te keşfedilen, Suriye sınır hattına yakın ve ilçeye 55 kilometre mesafedeki Harbetsuvan Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve teknik ekiple kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kuş, Göbeklitepe'dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi'nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.
‘KAZILARLA ÇOK CİDDİ TESPİTLER YAPILACAĞI KANAATİNDEYİZ’
Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, "Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimizle kazı ekibinin yanında olacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz" diye konuştu.
'GÖBEKLİTEPE GİBİ ÇOK ÖNEMLİ BİR YER'
Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Şanlıurfa'nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi. Harbetsuvan Tepesi'nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, "Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Göbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladıGöbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladıGöbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladıGöbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladı

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