Göbeklitepe'ye Çinlilerin ilgisi artıyor

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye, yapılan tanıtımlar sayesinde Çinlilerin ilgisi artıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından, gerek yurt içi gerekse yurt dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tarihi ören yerinin tanıtımına ciddi destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in koordinasyonunda Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle yapılan çalışmalarla Çinlilerin Göbeklitepe'ye ilgisinin arttığını belirten Aslan, geçen sene Çin'de ilan edilen "Türk Yılı" kapsamında, tarihi ören yerinin tanıtımının yapıldığını anlattı.

Şu anda Çin'in en büyük iki televizyon kanalının tarihi ören yerinde çekimler yaptığını bildiren Aslan, şöyle devam etti:

"Hong Kong'un dünya çapında gezi programları çeken kanalı TVB ekibi, şu an ören yerinde çekim için araştırma çalışması yapıyor. Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin yer aldığı, 'Türkiye'nin en büyük müzesi' unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ise an itibarıyla Çin Devlet Televizyonu (CCTV) çekim yapıyor. Sadece TVB, 8 milyon civarında seyircinin yakından takip ettiği bir kanal. Bu çekimler Şanlıurfa'nın Çin ve Hong Kong pazarına açılmasında büyük etkiye sahip olacaktır. Çinli seyahat acenteleri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri, yine geçen aylarda Çin'de 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' parçasıyla bilinen ünlü şarkıcı Xiao Zhang ve beraberindeki ekibi burada ağırlamıştık. Bu yoğun ilgiye baktığımız zaman Çin pazarında Türkiye'nin Göbeklitepe sayesinde yaptığı tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladık."