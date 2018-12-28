Göbeklitepe'ye en çok ziyaret Marmara'dan

RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye en fazla ziyaretin Marmara Bölgesi'nden yapıldığı belirlendi. Harran Üniversitesi (HRÜ) İktisat ve İşletme Fakültesi Dekanı Yardımcısı Doç. Dr. Nedim Bayuk tarafından "Arkeolojik Sit Alanlarının Destinasyon Pazarlamasındaki Önemi" başlıklı araştırma yapıldı. Araştırma kapsamında Göbeklitepe'yi sonbahar dönemine kadar ziyaret eden farklı yaş ve meslek gruplarından 334 yerli turiste, ören yerine ilişkin 37 sorudan oluşan anket uygulandı. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 85,9'u Göbeklitepe'yi güvenli, huzur verici ve mistik bir yer olarak nitelendirirken yüzde 86,2'si ise çevrelerindekilere tarihi ören yerini gezmeleri yönünde tavsiyede bulunacaklarını belirtti. Katılımcıların Şanlıurfa'ya gelmelerinde Göbeklitepe'nin etkili olduğunu ifade ettikleri araştırmada, yüzde 85,6'sı yüksekokul mezunu olan ziyaretçilerin yüzde 34,4'ünün 5 bin lira ve üzeri gelire sahip olduğu, gelen yerli turistlerin ise yüzde 39,2'sinin memurlardan oluştuğu saptandı.

Ziyaretçilerin yüzde 28,1'inin Göbeklitepe'yi ilk olarak aile veya arkadaş çevresinde duyduğunu belirttiği anket, pazarlama biliminde ağızdan ağza pazarlamanın önemini ortaya koyması açısından da dikkati çekti. Konukların yüzde 21,6'si ise Göbeklitepe'yi ilk olarak haber ve internet kaynakları aracılığıyla duyduğunu belirtti. Ziyaretçilerin yüzde 76,5'inin "Göbeklitepe’yi yeniden ziyaret etmek istediklerini" belirttikleri araştırmada bölgelere göre ziyaretçi oranları "Marmara yüzde 30,2, Güneydoğu Anadolu yüzde 21,3, İç Anadolu yüzde 20,7, Akdeniz yüzde 9,6, Karadeniz yüzde 9,0, Ege yüzde 6,0 ve Doğu Anadolu yüzde 3,3" şeklinde sıralandı. - "Kadınların ilgisi daha fazla" HRÜ İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nedim Bayuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla araştırma gerçekleştirdiklerini söyledi. Araştırmanın, Göbeklitepe'nin UNESCO Miras Listesi'ne alınmasından sonra yapıldığını belirten Bayuk, "Araştırmada Göbeklitepe'ye gelen turistlerin profilinin 3 bölge üzerinde yoğunlaştığını gördük. Göbeklitepe'ye en fazla yerli turistin yaklaşık yüzde 30'la Marmara Bölgesi'nden geldiğini tespit ettik. İkinci sırada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelenler yer alırken üçüncü sırada ise İç Anadolu Bölgesi'nden gelen yerli turistlerin olduğunu gördük. Kadın ziyaretçilerin Göbeklitepe'ye daha fazla ilgi gösterdiğini tespit ettik. Ziyaretçilerin yüzde 56'sını kadınlar oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 65'inin ise evli olduğunu anladık." diye konuştu.