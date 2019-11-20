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Göç: Bu semtten gitmek

20.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

BBC Türkçe'nin 'Göç' video serisi başlıyor. Serimizin ilk bölümünde İstanbul içinde farklı nedenlerle başka semtlere taşınmış insanların hikayelerine odaklanıyoruz. Ardından şehirden gidenler ve ülkeden gidenlerin hikayelerini anlatan videolarla serimiz sürecek.

Göç: Bu semtten gitmek

https://www.youtube.com/watch?v=vk7gGfHf-gU

BBC Türkçe'nin 'Göç' video serisinde ilk bölümde İstanbul içinde farklı nedenlerle başka semtlere taşınmış insanların hikayelerine odaklanıyoruz.

Nüfusu 15 milyonu geçen, dünyanın en önemli metropollerinden birinde son dönemde semtler arasında nüfus geçişleri dikkat çekiyor. Kiralarla gelir arasındaki dengede istikrarsız değişimler, trafikte geçirilen sürenin yoruculuğu nedeniyle iş yerine yakın olma isteği, bazı semtlerde eğlence sektöründe yaşanan dönüşümler, başka şehir ve ülkelerden göçlerin değiştirdiği demografi insanların başka semtlere taşınmaları konusunda etkili olabiliyor.

Serinin ikinci bölümünde ise 'şehirden gitmek' temasını işleyeceğiz.

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