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Göç Çalıştayı 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Zafer Sağıroğlu: - "2011 yılından önce Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük mülteci stok ülkesi Suriye'ydi. Şu anda maalesef dünyanın en büyük mülteci kaynak ülkesi haline gelmiş durumda" - Belediye Başkanı Murat Köse: - "Suça karışan oranına baktığımızda yabancıların suça karışma oranı daha düşük"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Zafer Sağıroğlu, "2011 yılından önce Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük mülteci stok ülkesi Suriye'ydi. Şu anda maalesef dünyanın en büyük mülteci kaynak ülkesi haline gelmiş durumda." dedi.

Sağıroğlu, Mamak Belediyesinin ev sahipliğinde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlenen Göç Çalıştayı 2019'un açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil dünyada da göç hareketinin arttığını söyledi.

Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklarda sorunlar yaşandığını ve bunun neticesinde tüm dünyanın göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Sağıroğlu, dünyada 70 milyon kişinin zorunlu göçmen statüsünde olduğunu hatırlattı.

"2011 yılından önce Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük mülteci stok ülkesi Suriye'ydi. Şu anda maalesef dünyanın en büyük mülteci kaynak ülkesi haline gelmiş durumda." diyen Sağıroğlu, Türkiye'nin her dönem göçle gelenlere ve zor durumda olanlara kucak açtığını vurguladı.

- Yabancıların suça karışma oranı düşük

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse da ilçede yaşayan yabancıların, suça karışma oranının daha düşük olduğunu söyledi.

İlçede göçmenlere yönelik çalışmalara ve güvenlik konusuna değinen Köse, şu bilgileri verdi:

"Kamuoyunda algılandığı kadar güvenlik problemimiz yok. Suça karışan oranına baktığımızda yabancıların suça karışma oranı daha düşük ve zaten genellikle onların kendi içinde oluyor. Bazı yöntemler uyguluyoruz ama buradaki katılımcıların tecrübelerini bize aktarması ile bölgemizdeki göçmenlerin, buradaki insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir perspektif oluşturmak istiyoruz."

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Göç Çalıştayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Belediyesi mamak kültür merkezi

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