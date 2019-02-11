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"Göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak için hazırlık yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "(Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yönelik olası operasyon) Suriye'de olası askeri çatışma temelli hareketlenmelerden sonra Türkiye'ye yönelebilecek birtakım göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak ve ihtiyaçlarını orada gidermek için hazırlık yapıyoruz" - "Suriyelilerin güvenli bölgeye gitmesi için teşvik çalışmamız var" - "Şu ana kadar Suriye'nin içine gönderdiğimiz insani yardım miktarı 42 bin tırdır. Bu da yaklaşık olarak 2 milyar dolar değerinde insani yardım demektir"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yönelik olası operasyon durumuna ilişkin, "Suriye'de olası askeri çatışma temelli hareketlenmelerden sonra Türkiye'ye yönelebilecek birtakım göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak ve ihtiyaçlarını orada gidermek için hazırlık yapıyoruz." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türk Kızılayının her zaman mazlumların, aç ve açıkta olanların yanında yer aldığını, onlara etnik ve mezhep ayırımı yapmaksızın yardım eli uzattığını belirtti.

Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e olası operasyon durumunda diğer kuruluşlar gibi kendilerinin de birtakım hazırlıklar yaptıklarını aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"Suriye'nin içinde yapmış olduğumuz çalışmaların iki boyutu var. Birincisi Suriye'de olası askeri çatışma temelli hareketlenmelerden sonra Türkiye'ye yönelebilecek birtakım göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak ve ihtiyaçlarını orada gidermek için hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak olası bir olumsuzluğun Türkiye'ye bir göç olarak yönelmemesi için içeride tedbirleri alıyoruz. İkincisi ise burada oluşmuş olan güvenli bölgelere Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen insanlara destek olarak Suriye'ye dönüşü sağlamaktır. Şu an İdlip, Afrin ve Halep'in kuzey bölgesi olan Fırat Kalkanı bölgesine yaklaşık 300 bin civarında Suriyeli geri döndü. Bu sayı önümüzdeki günlerde inşallah güvenli bölge kuşağı gerçekleştirilebilirse ki bu konuyla ilgili bizimde insancıl aktörlerle temasımız devam ediyor, inşallah Türkiye'nin temennisi olursa bu sayı artacaktır. Ayrıca güvenli bölgeye Suriyelilerin gitmesi için birtakım teşvik çalışmalarımız var."

Kınık, Türkiye'de ve Suriye'de bulunan mazlumlara yardımlarının aralıksız devam ettiğini, Türk Kızılayının asıl vazifesinin her şartta yardım eli uzatmak olduğunu anlattı.

- "2 milyar dolar değerinde insani yardım yapıldı"

Kınık, Suriye'de ağırlıklı olarak gıda, su, sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve barınma, korunma hizmetleri gibi pek çok alanda en aktif rolü yine Türk Kızılayının üstlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Suriye'nin içine gönderdiğimiz insani yardım miktarı 42 bin tırdır. Bu da yaklaşık olarak 2 milyar dolar değerinde insani yardım demektir. Bu 42 bin tır malzeme paydaşlarımızın ve Kızılayın katkılarıyla Suriye'nin içine gönderilen malzemeleri kapsıyor. Bizim değil de farkı kanallardan Suriye'ye geçen yardımlarla beraber bu sayının en az üç katı diyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda Kızılay çok büyük bir yük kaldırıyor."

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