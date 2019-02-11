"Göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak için hazırlık yapıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yönelik olası operasyon durumuna ilişkin, "Suriye'de olası askeri çatışma temelli hareketlenmelerden sonra Türkiye'ye yönelebilecek birtakım göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak ve ihtiyaçlarını orada gidermek için hazırlık yapıyoruz." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türk Kızılayının her zaman mazlumların, aç ve açıkta olanların yanında yer aldığını, onlara etnik ve mezhep ayırımı yapmaksızın yardım eli uzattığını belirtti.

Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e olası operasyon durumunda diğer kuruluşlar gibi kendilerinin de birtakım hazırlıklar yaptıklarını aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"Suriye'nin içinde yapmış olduğumuz çalışmaların iki boyutu var. Birincisi Suriye'de olası askeri çatışma temelli hareketlenmelerden sonra Türkiye'ye yönelebilecek birtakım göç dalgalarını Suriye'nin içinde karşılamak ve ihtiyaçlarını orada gidermek için hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak olası bir olumsuzluğun Türkiye'ye bir göç olarak yönelmemesi için içeride tedbirleri alıyoruz. İkincisi ise burada oluşmuş olan güvenli bölgelere Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen insanlara destek olarak Suriye'ye dönüşü sağlamaktır. Şu an İdlip, Afrin ve Halep'in kuzey bölgesi olan Fırat Kalkanı bölgesine yaklaşık 300 bin civarında Suriyeli geri döndü. Bu sayı önümüzdeki günlerde inşallah güvenli bölge kuşağı gerçekleştirilebilirse ki bu konuyla ilgili bizimde insancıl aktörlerle temasımız devam ediyor, inşallah Türkiye'nin temennisi olursa bu sayı artacaktır. Ayrıca güvenli bölgeye Suriyelilerin gitmesi için birtakım teşvik çalışmalarımız var."