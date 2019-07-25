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Göç değerlendirme toplantısı Edremit’te yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Ersin Yazıcı’nın katılımlarıyla "Göç Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı için Balıkesir’e gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, Balıkesir Kocaseyit Havalimanında Vali Ersin Yazıcı ve il protokolü tarafından karşılandı.

Göç değerlendirme toplantısı Edremit’te yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Ersin Yazıcı’nın katılımlarıyla "Göç Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı için Balıkesir’e gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, Balıkesir Kocaseyit Havalimanında Vali Ersin Yazıcı ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Çataklı, buradan toplantının yapıldığı Edremit ilçesindeki otele geçti. Toplantıya Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Asayiş Başkan V. Tuğgeneral Tayfun Sargın, Jandarma Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Albay Mustafa Çana, Jandarma Yabancı İşler Şube Müdürü Albay Hakan Bostan, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdür V. Tolga Serbest ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının açılışında Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, göç istatistikleri ve yıllara göre dağılımını anlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya Balıkesir’e yaptığı ziyaret için teşekkür eden Vali Yazıcı ise, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda düzensiz göç ile ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız el ele büyük bir çaba göstererek mücadeleyi sürdürüyorlar."dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, sunumun ardından görüş ve talepleri dinledi. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, düzensiz göçle ilgili yapılan mücadele sonucunda gelinen noktayı değerlendirdi. Balıkesir’in düzensiz göç açısından önemli bir il olduğunu, Balıkesir’de alınan önlem ve yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, "Arkadaşlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içinde yoğun bir çaba sarf ediyor. Daha önce verilen direktifler, alınan kararlar ve uygulamaya konulan tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Balıkesir’in ihtiyaçlarını, sorunlarını, talep ve değerlendirmelerini alarak, durumu gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun gayretle çalışıyorlar. Zor bir konu. Ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz" dedi.

Toplantı sonrası Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Balıkesir’den ayrıldı.

Göç değerlendirme toplantısı Edremit’te yapıldı

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