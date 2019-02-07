Göç edemeyen leylekler eksi 25 derecede Erzurum’da kaldı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının geceleri eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da göç edemeyen iki leylek, havalimanı yolunda yiyecek arıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerden 2’si Erzurum’da kaldı. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesine rağmen havalimanı yolunda bulunan leylekler, göç kervanına katılamadı.

Leylekler bu civardaki karla kaplı arazi ve derelerde yiyecek arıyor. Kara ve soğuğa aldırış etmeden Erzurum’da kalan leyleklere vatandaşlar “Erzurumlu” demeye başladı.

