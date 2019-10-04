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Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
SEYAHAT  | 04.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Göç eden bel fıtığının, bel fıtığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıktığını ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan hastalığın teşhis ve tedavisi için izlenmesi gereken yolları anlattı.

Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Göç eden bel fıtığı, bel fıtığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bel fıtığı, bel bölgesinde yer alan 5 adet omurga (vertebra) arasında bulunan ve kıkırdak dokudan oluşan disklerin yapısal bozulmaya uğraması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Omurlar arasında yer alan disklerin dış kısmının yırtılması ve diskin içerisinde bulunan nükleus pulpozus adlı yapının dışarı çıkması sonucunda ve burada bulunan sinir köklerine bası uygulanır. Bu durum bel fıtığı olarak adlandırılır.

Bel fıtığının oluşmasına sebep olan nükleus pulpozus omurilik kanalında serbest bir şekilde hareket edebilir. Bu durumda bacaklarda uyuşma, güç kaybı, idrar veya dışkı kaçırma gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu olaya migrasyon denir. Nükleus pulpozus yapısının serbest bir şekilde hareket etmesi durumuna ise göç eden bel fıtığı adı verilir.

GÖÇ EDEN BEL FITIĞINDA AMELİYAT

Göç eden bel fıtığı ya da bir diğer adıyla migren bel fıtığının oluşması için öncelikle bel fıtığı patlamasının gerçekleşmesi gerekir. Göç eden bel fıtığı fıtığın en ileri seviyelerinden birisi olarak görülmelidir. Bu tür durumlarda tedavinin şekline doktorun gerekli incelemeleri yaptıktan sonra karar vermesi gerekir. Ancak migren bel fıtığı durumunda genellikle ameliyatla tedavi tercih edilir. Bu derecede ilerleyen durumlarda özellikle fıtık oluşumuna neden olan yapının büyük ve serbest dolaşımı söz konusu olduğunda ameliyat en etkili çözümdür.

BEL FITIĞI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Bel fıtığının ilk belirtisi kolayca göz ardı edilen bel ağrılarıdır. Bu ağrılar aniden ortaya çıkabileceği gibi dönemsel olarak da görülebilir. Aniden ortaya çıkan ve 2 günden uzun süren bel ağrıları mutlaka doktora gitmek gerektiğini ifade eder. Bel fıtığında bacak uyuşması, dışkı ya da idrar kaçırma, cinsel işlev bozukluğu gibi belirtiler başladıysa fıtık olan bölgedeki fıtıklaşmanın ilerlediği düşünülmelidir. Diskin zayıflayan kısmında yaşanan çatlama, yırtık ile birlikte fıtık patlaması gerçekleşir. Patlayan fıtık omurilik kanalında bulunuyorsa ve göç etmişse bu durumda migren bel fıtığı olarak teşhisi konur. Eğer patlayan fıtıktan ayrılan nükleus pulpozus omuriliği çevreleyen kalın ve sert bir zar olan dura zarını delip zarın iç kısmına ilerlerse bu intradural bel fıtığı olarak adlandırılır. Bu derecelerde ilerleyen fıtıklarda cerrahi müdahale en etkili tedavi yöntemidir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı
www.belfitigi.com

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