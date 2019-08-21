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GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA Göç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Göç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti. Sürünün geçişi eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi.
Öğle saatlerinde Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Bir süre boğaz üzerinde tur atan leylek sürüsü daha sonra Anadolu Yakası tarafında gözlerden kayboldu.Bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonu ile kayıt yaptı.

Görüntü Dökümü:
Boğaz üzerinde uçan leylek sürüsü
Leyleklerin boğaz üzerinde tur atması
Vatandaşların cep telefonları ile kayıt yapması
Leyleklerin gözden kaybolması
Genel ve detaylar

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