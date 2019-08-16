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Göç eden leylekler için elektrikler kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:02 | Son Güncelleme

Göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için su pompasına giden elektrikler kesildi.

Göç eden leylekler için elektrikler kesildi

Göç yolları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için su pompasına giden elektrikler kesildi. Kesilen elektrik sebebiyle sulama kanallarına saatlerce su verilemedi.
Yaz aylarının sonuna gelinmesiyle binlerce leylek göç etmeye başladı. Afrika’ya göç ederken Bursa’nın İznik ilçesinden geçen leylek sürüsü, Ömerli Mahallesi’nde bulunan ve sulama kanallarına su pompalayan elektrik direklerine kondu. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Başkanı Selami Girgin, su pompasına giden elektrikleri kesti. Leyleklerin tekrar harekete geçmesinin ardından elektrikler açılarak su kanallarına su verilmeye devam edildi.

Göç eden leylekler için elektrikler kesildi

Göç eden leylekler için elektrikler kesildi

Göç eden leylekler için elektrikler kesildi

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