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Göç eden turnalar kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün turna izleme çalışmaları kapsamında eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri’deki sulak alanlarda envanter ve takip çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün turna izleme çalışmaları kapsamında eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri’deki sulak alanlarda envanter ve takip çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında kameralara yansıyan 2 bin 984 adet turnanın göçü dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından turna izleme çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak Adana, Mersin ve Kayseri’de bulunan sulak alanlarda envanter ve takip çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında kameralara yansıyan 2 bin 984 (grus grus) adet turnanın göçü adeta görsel bir şölen oluşturdu.
Türkiye, turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı yeryüzündeki nadir ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de turnalar koruma altında ve avlanması yasak. Turna, Kanada turnası ve telli turnadan sonra yeryüzündeki en yaygın turna türü olma özelliğine sahip. Türkiye’de kışlayan turna nüfusu 2 bin 700, 4 bin 200 civarında ve bu sayı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1,5-2’sine karşılık geliyor. On binlerce turna göç sırasında yılda iki kez Anadolu üzerinden geçerken dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için Anadolu’daki konaklama alanlarını kullanıyor. Göç eden turnalar, yavruların uçacak hale gelmesinin ardından toplu beslenme amaçlı gruplaşmalara başlıyor. Katıldıkları gruba uyum sağlamak ve uzun yolculuk için gerekli bünyesel yapıyı güçlendirmek maksadıyla göç öncesindeki birkaç haftayı beslenerek ve sosyalleşerek geçiren turnalar, beslenmek için özellikle besin açısından zengin ve daha ılıman yapıya sahip olan sulak alanlar veya açık tarım arazilerini tercih ediyorlar.

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