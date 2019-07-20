Göç Ettiği Kenti Resimle Tanımaya Çalışıyor

Türkiye’ye göç Suriyeli ressam Malaz Hamşo, memleket özlemini sanatıyla giderirken, bir yandan da göç ettiği Gaziantep’i resmederek tanımaya çalışıyor.

Milyonlarca Suriyeli 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak çevre ülkelere sığındı. 2012 yılında memleketi İdlib’ten Gaziantep’e göç etmek zorunda kalan Ressam Malaz Hamşo, Suriye’de hobi olarak yapmış. Ancak dört çocuğuyla birlikte geldiği Gaziantep’te, Suriye kentlerine benzeyen mekanları tuvaline yansıtıyor.

Yabancısı olduğu kenti resimle tanıdığını aktaran Hamşo, şehirlerdeki benzerliğin kültüre de yansıdığını belirterek, “Sınır biz şimdiki nesillerin arasında var. Bizim atalarımız arasında sınır yoktu. Ondan dolayı sınırın iki tarafı da birbirine çok benziyor” dedi. Atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında resimlerini çizen Hamşo, Gaziantep’in eski semtlerinde gezdiği zaman kendisini Halep’te gibi hissettiğini ve anılarını hatırladığını dile getirdi.

‘’Gaziantep ve Halep birbirine çok benziyor’’

Yaşanan göç sonrası resmi bırakmadığına dikkat çeken Hamşo, resme olan ilgisinin 5 yaşındayken başladığını söyledi. Okuldaki öğretmenlerinin sayesinde resimde kendisini geliştirdiğinin altını çizen Hamşo, “Sürekli resim yapmam için beni teşvik ettiler. Kurslarda eğitim aldım. Güzel Sanatlar Enstitüsünden mezun oldum. Resimlerimi yağlı boya ve kurşun kalemle yapıyorum. Kurşun kalemle daha çok insan portreleri çiziyorum. Gaziantep’ geldiğimde Suriye’nin birçok kentiyle Gaziantep’in birbirine çok benzediğini fark ettim. Gerek kültürlerimiz gerekse şehirlerimiz birbirine çok benziyor. Şehir yapılarımızın birbirine çok benzediği zaten kültürlerimizin de birbirine çok benzediğinin göstergesidir. Suriye’yi memleketimi çok özlüyorum. Ancak şu anki duruma göre ülkeme geri dönemem. Dönüp dönmeyeceğimi de savaşın durumuna göre karar vereceğim” ifadelerini kullandı.