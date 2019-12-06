ERZİNCAN (AA) - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Biz bu göç dalgasını göğüslerken, 'sığınmacı, mülteci, göçmen' kavramlarını kullanamayız. Çünkü orada anne var, baba var, çocuk var. Aklınıza ne geliyorsa o var. Sonuç olarak Aylan bebek var. İnsanlar sayılardan ibaret değil." dedi.

Ok, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" Konferansı'nda, dünyanın hiçbir ülkesinde geliştirilemeyen kapasiteyle göç politikalarını yürüttüklerini söyledi.

Bulundukları yerin aklın, bilimin ve mantığın, sayıların dışında bir zemin olduğunu dile getiren Ok, uluslararası terminolojide bulunmamasına rağmen Türkiye'deki yabancılara "misafirlerimiz, kardeşlerimiz" dediklerini anlattı.

Türkiye'nin, Anadolu'nun göç kavşağı olduğuna işaret eden Ok, şöyle devam etti:

"192 farklı ülkeden 5 milyona yakın insan var ama 3,6 milyonu ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar. 100 yıl önce aynı sancak altında birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz. Olaylara bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Biz bu göç dalgasını göğüslerken, 'sığınmacı, mülteci, göçmen' kavramlarını kullanamayız. Çünkü orada anne var, baba var, çocuk var. Aklınıza ne geliyorsa o var. Sonuç olarak Aylan bebek var. İnsanlar sayılardan ibaret değil."