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Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: 2023 yılında 19 bin 405 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

07.03.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana, 2 bin 183'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 bin 405 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: 2023 yılında 19 bin 405 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "01-06 Mart tarihleri arasında Ağrı (2), Erzurum ve Iğdır illerinden gerçekleştirilen toplam 4 charter uçuşu (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Söz konusu uçuşla birlikte yılbaşından bu yana; Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlanmıştır. Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 2022 yılında ise; 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği aktarıldı. (DHA)


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