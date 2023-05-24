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  4. Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi! İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi! İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

24.05.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı merak konusu olurken Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada resmi rakamlar paylaşılarak, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğu rapor edildi. Öte yandan ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429 olduğu açıklandı.

Göç İdaresi Başkanlığından açıklama geldi! İşte Türkiye'de yaşayan yabancı sayısı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancı sayısının 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi. (AA)

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göç idaresi başkanlığı suriyeli

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