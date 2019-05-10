Göç İdaresi çalışanlarından Afgan aileye ziyaret

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Gaviş ailesini ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile kurum çalışanları, 5 çocuk sahibi Golam ve Şefika Gaviş çiftini, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Edirne'de 5 yıldır yaşayan Afgan aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulunan ekipler, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Yatalak hasta Golam Gaviş, ziyaretten dolayı duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Gaviş, Türk insanın misafirperver ve hamiyetperver olduğunu dile getirdi.

Aile üyeleriyle sohbet eden İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu, Gaviş'in sağlığına kavuşması için gerekli yardımı yapacaklarını söyledi.

Aşılıoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göçmenlere her zaman sahip çıktığını söyledi.

Göçmen ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Aşılıoğlu, "Yarının bizlere neler getireceğini gerçekten bilemeyiz. Engelli olmak ya da göçmen olmak bir kusur olarak görülmemeli. Bu süreçte sadece bir gün değil, göçmen ailelerin her zaman yanındayız. Çünkü onlar bizlere emanet. Onlara yüzümüzü çeviremeyiz. Bizler gücümüzün yettiği kadar onların destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

