HABER

Göç İdaresi çalışanlarından Suriyeli aileye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu: - "Bizim tarihimizde göçü reddetmek ve göçü ertelemek kesinlikle olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır"

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Hachamam ailesini evlerinde ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, beraberindeki müdürlük çalışanlarıyla Muhammed Mahmud ve Umeymi Hachamam'ı Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Edirne'de 8 aydır yaşayan Suriyeli aileye ramazan kolisi getiren ekipler, ailenin 3 küçük çocuğuna da oyuncak hediye etti.

Aile üyeleriyle sohbet eden Aşılıoğlu, göçmenleri yabancı olarak görmediklerini belirterek, göçmenlerin tüm sıkıntılarında yanlarında olduklarını dile getirdi.

- "30 farklı millet"

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 30 farklı milletten vatandaşın uyum içinde yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin göçmenlere her zaman sahip çıktığını vurgulayan Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve içinde bulunduğu coğrafya geçmişte emsaline az rastlanılmış bir göç kriziyle karşı karşıya. İnsanlar sadece iyi bir iş ve yüksek hayat standardı için değil, hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmekte. Göç, güvenlik boyutunu da ele alan insani ve aynı zamanda siyasi bir meseledir.

Bu yüzden göçün gerisindeki sorunlarla yurtlarını terk eden insanların maruz kaldığı sebeplerle diğer Batılı devletlerin de en az bizim kadar ilgilenmesi lazım. Biz Edirne'de yaklaşık 30 milletten farklı vatandaş ve göçmenle birlikte yaşamaktayız. Uyum içerisinde birlikte çalışıyoruz. Bizim tarihimizde göçü reddetmek ve göçü ertelemek kesinlikle olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Her zaman göçmenlerin yanında olacağız."

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Esenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtıEsenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Kazada ölen Tuğba’nın eşi: Gözüme uyku girmiyorKazada ölen Tuğba’nın eşi: Gözüme uyku girmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu göçmenler suriyeli aile yardım

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.