Göç İdaresi çalışanlarından Suriyeli aileye ziyaret

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Hachamam ailesini evlerinde ziyaret ederek erzak yardımında bulundu.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, beraberindeki müdürlük çalışanlarıyla Muhammed Mahmud ve Umeymi Hachamam'ı Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Edirne'de 8 aydır yaşayan Suriyeli aileye ramazan kolisi getiren ekipler, ailenin 3 küçük çocuğuna da oyuncak hediye etti.

Aile üyeleriyle sohbet eden Aşılıoğlu, göçmenleri yabancı olarak görmediklerini belirterek, göçmenlerin tüm sıkıntılarında yanlarında olduklarını dile getirdi.

- "30 farklı millet"

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 30 farklı milletten vatandaşın uyum içinde yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin göçmenlere her zaman sahip çıktığını vurgulayan Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve içinde bulunduğu coğrafya geçmişte emsaline az rastlanılmış bir göç kriziyle karşı karşıya. İnsanlar sadece iyi bir iş ve yüksek hayat standardı için değil, hayatlarını devam ettirebilmek için göç etmekte. Göç, güvenlik boyutunu da ele alan insani ve aynı zamanda siyasi bir meseledir.