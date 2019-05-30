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Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı: "110 bin Suriyeli kardeşimize iftar programı düzenledik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı: "110 bin Suriyeli kardeşimize iftar programı düzenledik"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "11 kampımızda 110 bin Suriyeli kardeşimize Kızılay’ın vesilesi ile bu sene iftar programı düzenledik" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılayı tarafından bu 10’uncusu gerçekleşen Uyum Mahalle Buluşmaları kapsamında İstanbul’un Fatih ilçesinde iftar etkinliği yapıldı. İftar programına; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Özsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, çok sayıda yerel halk ve yabancı misafir katıldı.

Ok: "110 bin Suriyeli kardeşimize iftar programı düzenledik"
Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Sofralarımızın arasında kırmızı yelekleri ile bambaşka bir gençlik var. Öyle bir gençlik ki iki asra yaklaşan mazisinde Türkün misafirperverliğini, yardımseverliğini, şefkatini ve merhametini dünyanın hiçbir yerinden esirgemediği gibi bugün benim Suriyeli kardeşlerimden de esirgemiyor. Ramazan’ın başından beri sadece Kızılay ile birlikte Uyum Mahalle Buluşmaları ve Geçici Barınma Merkezlerinde düzenlenen iftarlara da katılıyorum. Güzel işler yapıyoruz inşallah rabbimiz razı olur. 11 kampımızda 110 bin Suriyeli kardeşimize Kızılay’ın vesilesi ile bu sene iftar programı düzenledik" dedi.

"Yabancı misafirlerimiz uyum içinde yaşayacaklar"
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf müziği dinletisinin de yer aldığı iftar programında konuşan Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Kardeşliğin zirvesi ve en güzeli olan muhacir-ensar kardeşliğini bugün yeniden hayatımıza aktarmalı, yaşam tarzı hâline getirmeliyiz. Hele de şu mübarek ayda misafirlerimizin dualarından istifade etmeliyiz. İnanıyorum ki ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de aynı duygularla kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip ‘uyum’ içinde yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının sonrasında Mahalle Buluşması, Doğru Bilinen Yanlışlar, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Hak ve Yükümlülükleri ve Kızılay Toplum Merkezleri video gösterimi yapıldı. Türkiye’de bulunan yabancılar tarafından anlatılan başarı hikâyelerinin de yer aldığı etkinlikte; Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat, Doğru Bilinen Yanlışlar ve Türkiye’de Bulunan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri konusunda, Türk Kızılayı Toplum Merkezinden Esin Demircioğlu ise Toplum Merkezlerinde Verilen Hizmetler ve Uyum Süreci konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Etkinlikte; Hacivat-Karagöz gösterisi ve çocuklar için hazırlatılan, içinde boyama kitapları ile kırtasiye malzemesi bulunan MUYU çantaları hediye edildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı:

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı:

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