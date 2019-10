Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısı 71 milyona ulaştı

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Barış Pınarı Harekatı’nının büyük bir operasyon olduğunu belirterek, “Operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah, taş değdirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye’dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok” dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen “Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21’incisi Afyonkarahisar’da düzenlendi. Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerindeki programda yaptığı konuşmada, uyum konusunu tarihi bir sorumluluk olarak ele alarak uyguladıklarını söyledi. Ok, “Büyük bir operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah, taş değdirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye’dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok. Ya ne var? Ecdadımızın emaneti olanı torunlarına geriye iade etme aşkı, şevki ve hissiyatı var. O yüzden batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektikleri takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken orada bin yıldır İslamiyet’e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir. Onun dışında aramızda bulunan kardeşlerimiz ve diğer yabancı misafirlerimizle ilgili iş ve işlemleri, devletimizin bize vermiş olduğu yükümlülükle, güzel bir şekilde gerçekleştiririz” dedi.