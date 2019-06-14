Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden protokol feshi açıklaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, ASAM-Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile 2017'de imzalanan işbirliği protokolünün geçen yıl Genel Müdürlük tarafından tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Bugün haberlere konu olan ASAM-SGDD ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz arasında 2017 yılında imzalanmış olan işbirliği protokolü geçtiğimiz yıl, 22 Mayıs 2018'de Genel Müdürlüğümüz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bazı internet haber sitelerinde SGDD ile İçişleri Bakanlığının iltisaklı olduğu iddiasına dair haberler yer almıştı.

