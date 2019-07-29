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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden ‘sınır dışı’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 20:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin’e sınır dışı edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin’e sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin’e sınır dışı edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin’e sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan Uygur Türkü anne ve iki çocuğunun Çin’e sınır dışı edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenen geri gönderme yasağı çerçevesinde Uygur Türklerinin sınır dışı edilmesi mümkün değildir” denildi.
Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
“21 Mayıs 2019 tarihinde 1. Derece Askeri Yasak Bölge sınırları içerisinde Suriye Arap Cumhuriyeti istikametinden ülkemize eşi ve iki çocuğu ile birlikte yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken ve üzerinde pasaport, ikamet izni vb. belge olmadan yakalanan şahsın uyruğu ile ilgili şüphe üzerine yürütülen uyruk tespit çalışmaları kapsamında Tacikistan uyruklu olabileceği değerlendirilerek, şahıs ile ilgili olarak Tacikistan Büyükelçiliği görevlileriyle iletişime geçilmiş ve Tacikistan yetkililerince bahse konu yabancının Tacikistan uyruklu 19 Mart 1998 doğumlu Rahıma Ahmadova olduğu bildirilmiştir. Söz konusu şahsın kendi vatandaşları olduğunun teyit edilmesi üzerine Tacikistan Ankara Büyükelçiliğince 31 Mayıs 2019 tarihinde söz konusu şahıs için ’726752’ seri numaralı Tacikistan seyahat belgesi düzenlenmiş ve refakatinde bulunan 2015 doğumlu Hılol Shehınur ve 2018 doğumlu Barno Abdullah ile eşi Tacikistan uyruklu 1996 doğumlu Abdulloh Ahmadov ile beraber 18 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Tacikistan’a sınır dışı edilmiştir.”
Açıklamada ayrıca, “Habere konu olan şahıs hakkında Genel Müdürlüğümüzce bahse konu olan ülkeye herhangi bir sınır dışı işlemi tesis edilmemiştir” ifadesi yer aldı.

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