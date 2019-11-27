Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, Bangladeş İçişleri Bakanı ile görüştü

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan bir araya geldi.

İki ülke heyetlerinin de eşlik ettiği Ayaz ve Khan görüşmesi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede, konuk heyete Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, Suriye krizi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı düzensiz göç baskısı konuları ve iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye ve Bangladeş'in göç alan ve göç veren iki ülke olduğunun altı çizilen görüşmede, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin önemi vurgulandı.

