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Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:21 | Son Güncelleme

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların kimlik süreleri ile ilgili düzenlemenin, Suriye uyruklu sığınmacılarla bir ilgisinin olmadığı bildirildi.

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TBMM gündemindeki torba yasa tasarısında bulunan düzenlemenin, bazı basın yayın organlarında Suriye uyruklu sığınmacılarla ilişkilendirildiği aktarıldı.

Suriye uyruklu yabancıların iş ve işlemlerinin "geçici koruma yönetmeliği" çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, kanun tasarısındaki teklifin ise "uluslararası koruma" kapsamındaki yabancıların kimlik sürelerine ilişkin olduğu belirtildi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu düzenleme, uluslararası koruma başvuru sahibi olarak ülkemizde bulunan yabancılara verilen kimlik sürelerinin 6 ay olmasının ve yenilenmesinin ciddi bir iş yükü getirmesi, yabancılar için de sürekli olarak il göç idaresi müdürlüklerine gitmeleri şeklinde külfete yol açması nedeniyle yapılmıştır. Söz konusu belgenin süresine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yapılan haberin iyi niyetle bağdaşmadığı, art niyetli olduğu ve toplumu yanlış yönlendirme niyeti içerdiği açıkça görülmektedir."

Açıklamada, söz konusu habere ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı da ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
göç idaresi genel müdürlüğü Suriyeliler

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