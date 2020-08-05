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Göç İdaresi’nden Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan Suriyelilere araç muayene ücreti olmadığına dair haberlerle ilgili olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Suriyeliler ücretsiz muayene yaptırıyor iddiası yalanlandı. Açıklamada Suriyelilerin MTV ve muayene ücreti ödemekle yükümlü olduğu belirtildi.

Göç İdaresi’nden Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiasına yalanlama geldi!

Bir süredir sosyal medyada Suriyelilerin araç muayenesi için ücret ödemek zorunda olmadığına dair paylaşımlar yapılıyor. Çıkan haberlerin ardından Suriyelilere araç muayene ücreti konusu araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili resmi açıklama da gecikmedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyelilerin sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının da ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu açıklamasını yaptı.

Suriyeliler ücretsiz muayene yaptırabiliyor iddiası!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın Twitter hesabından bir internet sitesinin haberini, “Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılır” ifadesi ile paylaşmasına dair açıklama yapıldı. Paylaşım nedeniyle vatandaşlar arasında Suriyeliler MTV ödüyor mu soruları sorulmaya başladı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Suriyeliler araçları için MTV ödüyor mu sorusuna yanıt verdi.

Açıklamaya göre Türkiye’de yaşayan Suriyeliler sahip oldukları araçları için Türk vatandaşlarının da ödemek zorunda olduğu tüm MTV, muayene ücreti ve benzeri resmi ücretleri ödemekle yükümlü oldukları belirtildi. Haber kaynağının bilgisinin doğru olmadığının da aktarıldığı açıklama sonucunda Suriyelilere araç muayenesi konusu aydınlatılmış oldu.

Buna göre Türkiye’de yaşayan Suriyeliler tıpkı Türk vatandaşları gibi sahip oldukları araçlar için motorlu taşıtlar vergisi ve muayene ücreti benzeri ücretleri ödemek zorundalar. Suriyelilere araç muayenesi konusu kısa sürede sosyal medyada en fazla tartışılan konular arasında yer aldı. Yapılan açıklama sayesinde Suriyeliler ücretsiz muayene yaptırıyor iddiası yalanlanmış oldu ve kamuoyu bu iddia ile ilgili olarak aydınlatıldı.

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