Göç İdaresi, Suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Suriyeli göçmenlerin uyum sağlayabilmesi için bir eğitim modeli üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mersin kent merkezinde bir otelde düzenlenen Sosyal Uyum Çalıştayı’nda Suriyeli göçmenlere yönelik verilmesi planlanan eğitimler anlatıldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu, "Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" dedi.

Organizasyonda 'Yabancıların Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları', 'Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı sunumlar yapılırken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yabancıların, özellikle Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğitim modeli üzerinde çalışıldığını belirten Keskinoğlu, "Bunun ön çalışmaları başladı. Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" diye konuştu.